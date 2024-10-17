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Заявление BILD о ядерном оружии через две недели в Украине — это глупости, — советник Президента Дмитрий Литвин

18:59, 17 октября 2024
В Офисе Президента назвали «глупостями» заявление издания Bild о том, что Украина рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия.
Заявление BILD о ядерном оружии через две недели в Украине — это глупости, — советник Президента Дмитрий Литвин
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В Офисе Президента отвергли заявления немецкого издания Bild о возможном восстановлении запасов ядерного оружия, назвав их "глупостью". Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что комментарии аналитика Bild Юлиана Репке напоминают российскую пропаганду, часто использующую манипуляции с фактами.

"Уже давно можно спутать, где слова Репке (автор материала-ред.), а где заявления пропагандистов России. И те, и те "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости", - советник президента Литвин в комментарии 24 Каналу.

Отметим, что Репке утверждает, что якобы несколько месяцев назад украинский чиновник заявил Bild и другим членам узкого круга политиков и служащих, что Украина "не смирится" со второй попыткой рф захватить Киев. В таком случае страна вроде бы "восстановит свой ядерный арсенал, от которого добровольно отказалась".

Также, по его словам, в случае приказа Украине понадобится "только несколько недель, чтобы создать первую бомбу".

На публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

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