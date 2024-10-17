Заява BILD про ядерну зброю за два тижні в Україні — це дурниці, — радник Президента Дмитро Литвин

В Офісі Президента назвали «дурницями» заяву видання Bild про те, що Україна розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї.

В Офісі Президента відкинули заяви німецького видання Bild про можливе відновлення запасів ядерної зброї, назвавши їх "дурницею". Радник Президента України з комунікації Дмитро Литвин зауважив, що коментарі аналітика Bild Юліана Рьопке нагадують російську пропаганду, яка часто використовує маніпуляції з фактами.

"Вже давно можна сплутати, де слова Рьопке (автор матеріалу- ред.), а де заяви пропагандистів рф. І ті, і ті "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці", — радник президента Литвин в коментарі 24 Каналу.

Зазначимо, що Рьопке стверджує, що нібито кілька місяців тому український високопосадовець заявив Bild та іншим членам вузького кола політиків і службовців, що Україна «не змириться» з другою спробою рф захопити Київ. У такому випадку країна начебто «відновить свій ядерний арсенал, від якого добровільно відмовилась».

Також, за його словами, в разі наказу Україні знадобиться «лише кілька тижнів, щоб створити першу бомбу».

На публікацію Bild також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Раніше Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Зеленський пояснив, в чому полягає суть неядерного стримування рф.

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