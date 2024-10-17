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Очільника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнено з посади керівника за власним бажанням – ОГП

19:23, 17 жовтня 2024
Офіс Генерального прокурора повідомив, що Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади очільника Хмельницької обласної прокуратури за його власним бажанням.
Очільника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнено з посади керівника за власним бажанням – ОГП
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Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. Про це повідомили у Офісі Генпрокурора. Тобто, на даний час його звільнено з посади очільника облпрокуратури.

Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває.

«Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури», додали у Офісі Генпрокурора. Нагадаємо, що перевіряють питання надання прокурорам інвалідності.

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура

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Очільника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнено з посади керівника за власним бажанням – ОГП

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