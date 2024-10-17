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Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволен с должности руководителя по собственному желанию – ОГП

19:23, 17 октября 2024
Офис Генерального прокурора сообщил, что Алексей Олейник уволен с административной должности главы Хмельницкой областной прокуратуры по его собственному желанию.
Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволен с должности руководителя по собственному желанию – ОГП
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Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. То есть, в настоящее время он уволен с должности главы облпрокуратуры.

Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается.

«Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры», добавили в Офисе Генпрокурора. Напомним, что проверяют вопросы предоставления прокурорам инвалидности.

Автор: Наталья Мамченко

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прокуратура

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