Зеленський пояснив, в чому полягає суть неядерного стримування рф

Неядерне стримування росії — це, зокрема, розміщення на території України ракетного комплекту, — пояснив Президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує розмістити пакет неядерного стримування рф на своїй території. Це, за його словами, може сприяти примусу рф до переговорів і забезпечити захист від майбутньої агресії.

Зеленський представив в Європейські Раді План перемоги України у війні. Третій пункт плану полягає у "неядерному стримуванні" росії.

Як зазначив Зеленський, це підхід "мир через силу". Мова про відповідний ракетний комплект, який пропонується розмістити на території України.

"Ми надали всі деталі нашим партнерам, які можуть це зробити. Це США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина. Путін повинен поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз", — наголосив Президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відправився до Брюсселю, де представить План перемоги.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України 17 жовтня відвідає штаб-квартиру НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Нагадаємо, Зеленський представив План перемоги в Верховній Раді.

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