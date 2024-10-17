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Зеленский объяснил, в чем состоит суть неядерного сдерживания рф

15:11, 17 октября 2024
Неядерное сдерживание россии - это, в частности, размещение на территории Украины ракетного комплекта, - пояснил Президент Владимир Зеленский.
Зеленский объяснил, в чем состоит суть неядерного сдерживания рф
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает разместить пакет неядерного сдерживания рф на своей территории. Это, по его словам, может способствовать принуждению россии к переговорам и обеспечить защиту от предстоящей злости.

Зеленский представил в Европейском Совете План победы Украины в войне Третий пункт плана состоит в "неядерном сдерживании" рф. 

Как отметил Зеленский, это подход "мир через силу". Речь идет о соответствующем ракетном комплекте, который предлагается разместить на территории Украины.

"Мы предоставили все детали нашим партнерам, которые могут это сделать. Это США, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз", - подчеркнул Президент.

Напомним, Владимир Зеленский отправился в Брюссель, где представит План победы.

Президент Украины 17 октября посетит штаб-квартиру НАТО во время встречи министров обороны стран Альянса.

Напомним, Зеленский представил План победы в Верховной Раде.

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