Зеленский объяснил, в чем состоит суть неядерного сдерживания рф

Неядерное сдерживание россии - это, в частности, размещение на территории Украины ракетного комплекта, - пояснил Президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает разместить пакет неядерного сдерживания рф на своей территории. Это, по его словам, может способствовать принуждению россии к переговорам и обеспечить защиту от предстоящей злости.

Зеленский представил в Европейском Совете План победы Украины в войне Третий пункт плана состоит в "неядерном сдерживании" рф.

Как отметил Зеленский, это подход "мир через силу". Речь идет о соответствующем ракетном комплекте, который предлагается разместить на территории Украины.

"Мы предоставили все детали нашим партнерам, которые могут это сделать. Это США, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз", - подчеркнул Президент.

Напомним, Владимир Зеленский отправился в Брюссель, где представит План победы.

Президент Украины 17 октября посетит штаб-квартиру НАТО во время встречи министров обороны стран Альянса.

Напомним, Зеленский представил План победы в Верховной Раде.

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