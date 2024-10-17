Гаррис сказала, что ее управление на должности главы США «не будет продолжением» президентства Байдена

ице-президент предположила, что опросы могут свидетельствовать об усталости от Байдена и Трампа.

Источник фото: Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire/REX/Shutterstock

Вице-президент США Камала Гаррис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, в котором сказала, что в случае избрания ее «президентство» не будет «продолжением» президентства Джо Байдена. Об этом говорится в материале The Guardian.

Как отмечается, это было первое интервью, которое она дала телеканалу, являющемуся последовательным сторонником экс-президента США Дональда Трампа.

У Гаррис спросили, было бы что-то, что она «делала бы иначе» по сравнению с Джо Байденом.

«Позвольте мне быть очень четкой. Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и как каждый новый президент, вступающий на должность, я принесу свой жизненный опыт, свой профессиональный опыт и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров», – ответила она.

Журналист также привел результаты на опросы, показывающие, что большинство американцев считают, что страна находится «на неправильном пути», и спросил Гаррис, почему они так говорят. Вице-президент предположила, что опросы могут свидетельствовать об усталости от Байдена и Трампа, учитывая, что последний «баллотируется на должность» с 2016 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», обновленный средний показатель общенациональных опросов, опубликованный вечером 16 октября, не обнаружил явного лидера в президентской гонке: в среднем 50% вероятных избирателей поддерживают вице-президента Камалу Гаррис и 49% поддерживают бывшего президента Дональда Трампа.

Из пяти опросов, включенных в выборку, два дают Гаррис небольшое преимущество перед Трампом, тогда как три других констатируют фактически тупиковую ситуацию в гонке.

Последние средние данные включают опрос, опубликованный 16 октября телеканалом Fox News, который не выявил явного лидера в президентской гонке на национальном уровне: 50% вероятных избирателей поддерживают Трампа в прямом противостоянии кандидатов, а 48% поддерживают Гаррис.

Когда избирателей просили описать собственными словами главную проблему или фактор, мотивировавший их голосование, наиболее распространенными причинами среди сторонников Гаррис были неприязнь к другому кандидату, защита демократии и абортов; среди приверженцев Трампа – экономика, иммиграция и характеристики кандидатов.

Президентские выборы в США пройдут уже скоро – 5 ноября.

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