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Гарріс сказала, що її управління на посаді глави США «не буде продовженням» президентства Байдена

15:13, 17 жовтня 2024
Віцепрезидентка припустила, що опитування можуть свідчити про втому від Байдена і Трампа.
Гарріс сказала, що її управління на посаді глави США «не буде продовженням» президентства Байдена
Джерело фото: Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire/REX/Shutterstock
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс дала інтерв'ю консервативному телеканалу Fox News, у якому сказала, що у разі обрання її президентство» не буде продовженням» президентства Джо Байдена. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Як зазначається, це було перше інтерв'ю, яке вона дала телеканалу, який є послідовним прихильником експрезидента США Дональда Трампа.

У Гарріс запитали, чи було б щось, що вона «зробила б інакше» порівняно з Джо Байденом.

«Дозвольте мені бути дуже чіткою. Моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена, і як кожен новий президент, який вступає на посаду, я принесу свій життєвий досвід, свій професійний досвід і свіжі нові ідеї. Я представляю нове покоління лідерів», — відповіла вона.

Журналіст також навів результати на опитування, які показують, що більшість американців вважають, що країна перебуває «на неправильному шляху», і запитав Гарріс, чому вони так кажуть. Віцепрезидентка припустила, що опитування можуть свідчити про втому від Байдена і Трампа, враховуючи, що останній «балотується на посаду» з 2016 року.

Як писала «Судово-юридична газета», оновлений середній показник загальнонаціональних опитувань, опублікований ввечері 16 жовтня, не виявив явного лідера в президентських перегонах: в середньому 50% ймовірних виборців підтримують віце-президентку Камалу Гарріс і 49% підтримують колишнього президента Дональда Трампа.

З п'яти опитувань, включених у вибірку, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, тоді як троє інших констатують фактично тупикову ситуацію в перегонах.

Останні середні дані включають опитування, опубліковане 16 жовтня телеканалом Fox News, яке не виявило явного лідера у президентських перегонах на національному рівні: 50% вірогідних виборців підтримують Трампа у прямому протистоянні кандидатів, а 48% підтримують Гарріс.

Коли виборців просили описати власними словами головну проблему чи фактор, що мотивував їх голосування, найпоширенішими причинами серед прихильників Гарріс були неприязнь до іншого кандидата, захист демократії та абортів; серед прихильників Трампа – економіка, імміграція та характеристики кандидатів.

Президентські вибори у США відбудуться уже невдовзі – 5 листопада.

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США вибори Дональд Трамп Джо Байден Камала Гарріс

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