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Завозила в Украину наркотические средства в упаковках из-под порошка — в Ровенской области суд пересмотрел меру пресечения подозреваемой

19:54, 17 октября 2024
По данным следствия, женщина разработала преступную схему по контрабанде прекурсоров из Египта в Украину.
Завозила в Украину наркотические средства в упаковках из-под порошка — в Ровенской области суд пересмотрел меру пресечения подозреваемой
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Ровенский апелляционный суд оставил в силе определение следственного судьи местного суда, которым удовлетворено ходатайство следователя и продлено подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток без определения размера залога. Женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение контрабанды и незаконную перевозку с целью сбыта сильнодействующих веществ, приговор будет ожидать в месте несвободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд переглянув апеляційну скаргу захисника підозрюваної, у якій ставилося питання про скасування ухвали слідчого судді місцевого суду в частині незастосування альтернативного запобіжного заходу — застави — та ухвалення нового рішення про визначення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (242 240 гривень), покликаючись на наявність малолітньої дитини та незадовільний стан здоров’я підозрюваної, яка не має на меті чинити перешкоди слідству.

Проти задоволення апеляційної скарги виступив прокурор, наполягаючи на залишенні оскаржуваної ухвали слідчого судді місцевого суду без змін. Прокурор зазначив, що орган досудового розслідування підозрює затриману в тому, що вона розробила злочинну схему з контрабанди прекурсорів із Арабської Республіки Єгипет до України, в ході якої отримала від громадянина К., шляхом перерахунку на банківські картки та безпосередньо готівкою грошові кошти в сумі 417 836 гривень та 1 800 доларів США, і всередині березня 2024 року через пункт пропуску «Дяківці» виїхала до Румунії. Звідти вилетіла до Єгипту, де придбала у невстановленої особи особливо небезпечні наркотичні засоби прекурсори — псевдоефедрин у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору, поміщений невстановленою особою в упакування з-під прального порошку з метою його приховування.

Надалі підозрювана з товаром прилетіла до Риму та передала до України перевізником дві дорожні сумки, які в Стрию Львівської області на одній із заправних станцій мав забрати громадянин К..

Правоохоронці затримали підозрювану одразу після повернення до України та повідомили їй про підозру у контрабанді психотропних речовин, вчиненою організованою групою в особливо великих розмірах, та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 та ч.3 ст. 311 Кримінального кодексу України).       

Не погодився прокурор і з визначенням розміру застави підозрюваній, на якому наполягали захисник та його підзахисна, адже сума, яку вона отримала на придбання псевдоефедрину, щонайменше вдвічі її перевищує. Сторона обвинувачення зауважила, що на цьому етапі досудового розслідування існує ризик вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у вчиненні якого вона підозрюється, враховуючи можливість у разі сплати застави, виїхати за межі України і тим самим уникнути правосуддя.

Рівненський апеляційний суд, вивчивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, заслухавши думку сторін, прийшов до висновку про  відмову в задоволенні апеляційної скарги захисника та залишення оскаржуваної ухвали слідчого судді місцевого суду, яка діятиме до 9 листопада 2024 року, без змін.

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