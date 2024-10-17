В Киеве с фасада исторического здания уберут мурал с изображением Кирилла Буданова

Стенопись с Будановым исчезнет со здания в Киеве из-за статуса архитектурного памятника.

Источник фото: ГУР

Стенопись, изображающая начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, будет демонтирована со здания на улице Введенской в Киеве из-за его статуса памятника архитектуры местного значения. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Мурал, на котором Буданов изображен в ромашковом поле с котом в руках, создали художницы сестры Мишель и Николь Фельдман.

Департамент охраны культурного наследия КГГА объяснил, что стенопись была нанесена без согласования на боковой фасад дома, который является объектом культурного наследия, что противоречит действующему законодательству. Этот дом охраняется в соответствии с приказом Министерства культуры Украины, согласно которому его элементы материальной аутентичности должны сохраняться без изменений.

Кроме того, в Киевсовете в июле 2024 года был утвержден Порядок нанесения монументальных росписей, который запрещает создание муралов на фасадах памятников культурного наследия. В связи с этим, Департамент выдал предписания на демонтаж, требуя привести фасад здания в надлежащее состояние.

Киевская власть также предлагает альтернативные локации в городском пространстве для реализации художественной инициативы, в соответствии с принятым порядком и согласований.

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