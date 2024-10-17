В Украине обновили Перечень территорий боевых действий или ВОТ

Минреинтеграции утвердило изменения в Перечень территорий с боевыми действиями и временной оккупацией.

Приказом Министерства реинтеграции от 16 сентября 2024 года № 293 утверждены изменения в Перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия, или которые временно оккупированы российской федерацией.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 6 декабря 2022 года № 1364 «Некоторые вопросы формирования перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией», приказ содержит новые данные о территориях, которые подлежат внесению в соответствующий Перечень.

Ключевые пункты приказа включают:

- Утверждение изменений в Перечень, который был принят в декабре 2022 года.

- Совместное представление приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

- Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Этот Перечень регулярно обновляется, чтобы отражать изменения в обстановке, связанной с боевыми действиями и оккупацией. Министр оставляет за собой контроль за выполнением этого приказа.

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