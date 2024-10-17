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В Україні оновили Перелік територій бойових дій або ТОТ

14:37, 17 жовтня 2024
Мінреінтеграції затвердило зміни до Переліку територій з бойовими діями та тимчасовою окупацією.
В Україні оновили Перелік територій бойових дій або ТОТ
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Наказом Міністерства реінтеграції від 16 вересня 2024 року № 293 затверджено зміни до Переліку територій, де ведуться або велися бойові дії, або які тимчасово окуповані російською федерацією.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», наказ містить нові дані про території, які підлягають внесенню до відповідного Переліку.

Ключові пункти наказу включають:

  • Затвердження змін до Переліку, який був ухвалений у грудні 2022 року.
  • Спільне подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  • Наказ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

Цей Перелік регулярно оновлюється, аби відображати зміни в обстановці, пов'язаній з бойовими діями та окупацією. Міністр залишає за собою контроль за виконанням цього наказу.

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