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Может ли торговое предприятие принять наличные деньги от физлица за переданные ему корпоративные права без РРО

19:18, 17 октября 2024
В налоговой отметили, что предприятие торговли при получении от физического лица наличных средств за передаваемые ему корпоративные права должно осуществлять такие операции с применением РРО/ПРРО или производить расчеты в безналичной форме через учреждения банков.
Может ли торговое предприятие принять наличные деньги от физлица за переданные ему корпоративные права без РРО
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области сообщает, может ли торговое предприятие принять наличные деньги от физлица за переданные ему корпоративные права без РРО.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Украины от 06 июля 1995 г. №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/ или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных денег для выполнения платежной операции обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки (предоставления услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций , или в случаях, предусмотренных Законом №265, с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг.

Следовательно, предприятие торговли при получении от физического лица наличных средств за передаваемые ему корпоративные права должно осуществлять такие операции с применением РРО и/или ПРРО или производить расчеты в безналичной форме через учреждения банков.

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