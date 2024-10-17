В Киеве машрутка попала в ДТП – движение на одной из улиц столицы затруднено

Что стало причиной ДТП – не указывают.

В Патрульной полиции столицы сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси в Киеве.

«Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Ягодной движение транспорта затруднено в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

На опубликованной фото полиции заметно, что маршрутка получила повреждения с левой стороны со стороны водителя. Что стало причиной ДТП – не указывают. Также нет информации о пострадавших.

Участников дорожного движения призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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