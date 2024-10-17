У Києві машрутка потрапила у ДТП – рух на одній із вулиць столиці ускладнений

Що стало причиною ДТП – не вказують.

У Патрульній поліції столиці повідомили про дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутного таксі у Києві.

«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Ягідній, рух транспорту ускладнений в обох напрямках», - йдеться у повідомленні.

На опубліковану фото поліції помітно, що маршрутка зазнала пошкоджень з лівого боку зі сторони водія. Що стало причиною ДТП – не вказують. Також немає інформації щодо постраждалих.

Учасників дорожнього руху закликають зважати на цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

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