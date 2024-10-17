У Києві з фасаду історичної будівлі приберуть мурал із зображенням Кирила Буданова

Стінопис із Будановим зникне з будівлі в Києві через статус архітектурної пам'ятки.

Джерело фото: ГУР

Стінопис, що зображує начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, буде демонтовано з будівлі на вулиці Введенській у Києві через його статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Мурал, на якому Буданов зображений у ромашковому полі з котом у руках, створили художниці сестри Мішель та Ніколь Фельдман.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА пояснив, що стінопис був нанесений без погодження на бічний фасад будинку, що є об'єктом культурної спадщини, що суперечить чинному законодавству. Цей будинок охороняється відповідно до наказу Міністерства культури України, згідно з яким його елементи матеріальної автентичності повинні зберігатися без змін.

Крім того, у Київраді в липні 2024 року було затверджено Порядок нанесення монументальних розписів, який забороняє створення муралів на фасадах пам'яток культурної спадщини. У зв'язку з цим, Департамент видав приписи на демонтаж, вимагаючи привести фасад будівлі до належного стану.

Київська влада також пропонує альтернативні локації в міському просторі для реалізації художньої ініціативи, відповідно до ухваленого порядку та погоджень.

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