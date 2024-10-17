Практика судів
  1. В Україні

У Києві з фасаду історичної будівлі приберуть мурал із зображенням Кирила Буданова

19:36, 17 жовтня 2024
Стінопис із Будановим зникне з будівлі в Києві через статус архітектурної пам'ятки.
У Києві з фасаду історичної будівлі приберуть мурал із зображенням Кирила Буданова
Джерело фото: ГУР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стінопис, що зображує начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, буде демонтовано з будівлі на вулиці Введенській у Києві через його статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Мурал, на якому Буданов зображений у ромашковому полі з котом у руках, створили художниці сестри Мішель та Ніколь Фельдман.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА пояснив, що стінопис був нанесений без погодження на бічний фасад будинку, що є об'єктом культурної спадщини, що суперечить чинному законодавству. Цей будинок охороняється відповідно до наказу Міністерства культури України, згідно з яким його елементи матеріальної автентичності повинні зберігатися без змін.

Крім того, у Київраді в липні 2024 року було затверджено Порядок нанесення монументальних розписів, який забороняє створення муралів на фасадах пам'яток культурної спадщини. У зв'язку з цим, Департамент видав приписи на демонтаж, вимагаючи привести фасад будівлі до належного стану.

Київська влада також пропонує альтернативні локації в міському просторі для реалізації художньої ініціативи, відповідно до ухваленого порядку та погоджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Кирило Буданов

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

Позика ЄС Україні у 35 млрд євро є регресною і містить ризик, що її доведеться повертати – Politico

На відміну від механізму, запропонованого спочатку G7, нинішня позика ЄС для України запланована як регресна.

Створення на прибудинковій території ОСББ об’єктів на зразок пандусу з бетону має проводитися тільки за згодою співвласників – Верховний Суд

Створення на прибудинковій території ОСББ певних об’єктів має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку.

Кабмін затвердив правила антитерористичної безпеки і ідентифікації об’єктів, які можуть стати об’єктами терористичних посягань

Уряд врегулював правила для забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів.

Комітет підтримав створення нового міністерства демографії та діаспори – Микола Княжицький

Комітет, який очолює Микита Потураєв, підтримав створення в Україні міністерства демографії та діаспори – раніше співавтор проекту Микола Княжицький запропонував передбачити під нове міністерство кошти у бюджеті.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді