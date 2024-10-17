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Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю, — Зеленський

20:12, 17 жовтня 2024
Володимир Зеленський спростував заяви про те, що Україна нібито готується до створення ядерної зброї.
Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю, — Зеленський
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Українська сторона ніколи не говорила про те, що готується створити ядерну зброю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент нагадав, що в рамках Будапештського меморандуму Україна мала отримати гарантії безпеки від "високоповажних країн" після того, як вона віддала свій ядерний арсенал.

"Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО", — додав Зеленський і ще раз наголосив, що Україна не будує ядерну зброю.

Генсек НАТО Марк Рютте коротко прокоментував це, повторивши: «Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно».

Раніше Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Зеленський пояснив, в чому полягає суть неядерного стримування рф. 

В Офісі Президента відкинули заяви німецького видання Bild про можливе відновлення запасів ядерної зброї.

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