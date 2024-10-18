Громадська рада доброчесності у Брюсселі поскаржилася на Верховний Суд

У ГРД повідомили, що Верховний Суд є «проблемою», яку необхідно «вирішити».

Фото: ВККС

У Громадській раді доброчесності повідомили, що 16-17 жовтня під час відвідування Брюсселю та зустрічей з посадовцями Єврокомісії та депутатами Європарламенту, представники громадськості, серед іншого, поскаржилися на український Верховний Суд.

Як повідомила у Facebook координатор ГРД Вероніка Крейденкова, вона особисто розповіла європейським партнерам України, що наразі Верховний Суд є «проблемою», яка може «помножити на нуль» усі досягнення України в сфері судової реформи.

«З звичного, але не дуже приємного: «Верховний Суд» я повторювала цими днями частіше за своє імʼя. Бо це проблема і якщо її не вирішити, то все хороше описане вище помножиться на нуль», - повідомила координатор ГРД.

Також, як відзначила Вероніка Крейденкова, представники громадськості розповіли європейцям про ефективну та успішну роботу іноземних експертів у складі таких органів як Етична рада, Конкурсна комісія з добору членів ВККС, Дорадча група експертів.

Зазначимо, що критичні висловлювання представників ГРД на адресу Верховного Суду стали регулярними після відомого рішення Великої Палати Верховного Суду у справі № 9901/198/20 від 13 червня 2024 року щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та можливості проведення оцінювання суддів виключно колегією ВККС, без розгляду висновку ГРД у пленарному складі Комісії.

Автор: В’ячеслав Хрипун