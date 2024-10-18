Предприятие должно вернуть Киеву 2,4 млн гривен за завышенную стоимость энергозакупок

Хозяйственный суд Киева аннулировал соглашения о закупке электроэнергии на 2,4 млн гривен.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил два иска Святошинской окружной прокуратуры, признав недействительными дополнительные соглашения к договорам о закупке электроэнергии. В результате судебного решения частное предприятие обязано вернуть почти 2,4 млн гривен в местный бюджет. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура установила, что во время выполнения договоров о поставках электроэнергии, заключенных в 2021 году между Управлением образования Святошинской РГА и частным предприятием, цена неоднократно повышалась вопреки закону «О публичных закупках». Это привело к дополнительным расходам из бюджета на указанную сумму.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура обратилась в суд с исками о признании дополнительных соглашений недействительными и возврате незаконно уплаченных средств. Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил оба иска.

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