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Предприятие должно вернуть Киеву 2,4 млн гривен за завышенную стоимость энергозакупок

17:21, 18 октября 2024
Хозяйственный суд Киева аннулировал соглашения о закупке электроэнергии на 2,4 млн гривен.
Предприятие должно вернуть Киеву 2,4 млн гривен за завышенную стоимость энергозакупок
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Хозяйственный суд города Киева удовлетворил два иска Святошинской окружной прокуратуры, признав недействительными дополнительные соглашения к договорам о закупке электроэнергии. В результате судебного решения частное предприятие обязано вернуть почти 2,4 млн гривен в местный бюджет. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура установила, что во время выполнения договоров о поставках электроэнергии, заключенных в 2021 году между Управлением образования Святошинской РГА и частным предприятием, цена неоднократно повышалась вопреки закону «О публичных закупках». Это привело к дополнительным расходам из бюджета на указанную сумму.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура обратилась в суд с исками о признании дополнительных соглашений недействительными и возврате незаконно уплаченных средств. Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил оба иска.

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Киев

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