Підприємство має повернути Києву 2,4 млн гривень за завищену вартість енергозакупівель

Господарський суд Києва анулював угоди про закупівлю електроенергії на 2,4 млн гривень.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Господарський суд міста Києва задовольнив два позови Святошинської окружної прокуратури, визнавши недійсними додаткові угоди до договорів про закупівлю електроенергії. У результаті судового рішення приватне підприємство зобов'язане повернути майже 2,4 млн гривень до місцевого бюджету. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура встановила, що під час виконання договорів про постачання електроенергії, укладених у 2021 році між Управлінням освіти Святошинської РДА та приватним підприємством, ціна неодноразово підвищувалась всупереч закону «Про публічні закупівлі». Це призвело до додаткових витрат з бюджету на вказану суму.

У зв’язку з виявленими порушеннями, прокуратура звернулася до суду з позовами про визнання додаткових угод недійсними та повернення незаконно сплачених коштів. Господарський суд Києва повністю задовольнив обидва позови.

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