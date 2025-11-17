  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Львівщині суд зобов'язав РФ виплатити 65 мільйонів гривень матері загиблого військового

15:18, 17 листопада 2025
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області розглянув позов про компенсацію 65 мільйонів грн моральної шкоди, поданий матір’ю загиблого військового.
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області ухвалив рішення у справі про стягнення моральної шкоди, завданої внаслідок військової агресії РФ проти України. Суд задовольнив позов матері українського військовослужбовця, який загинув у боях на Луганщині, постановивши стягнути з Росії 65 мільйонів гривень компенсації. 

До суду звернулась матір українського солдата, який загинув у квітні 2024 року під час артилерійського обстрілу Луганщини. Відповідні факти були підтверджені офіційними документами — повідомленням про смерть, лікарським свідоцтвом та довідками з військової частини.

Матір загиблого зазначала, що смерть сина, єдиної дитини в родині, призвела до глибокої психотравми, втрати сенсу життя та повної соціальної ізоляції. За її словами, страждання, спричинені війною, мають незворотний вплив на її психічне та фізичне здоров’я.

Суд, посилаючись на правові позиції Верховного Суду, а також норми міжнародного права, зокрема Конвенцію ООН про юрисдикційні імунітети держав, дійшов висновку, що РФ не має імунітету у справах, пов’язаних із порушенням прав людини на території України.

Оцінюючи докази у справі, суд встановив причинно-наслідковий зв’язок між діями держави-агресора та завданою шкодою, а також доведеність вини. У своєму рішенні суд врахував глибину страждань позивачки, втрату найближчої людини та інші обставини, що мають значення для визначення компенсації.

Позов матері загиблого військового задовольнили та заочно зобов’язали стягнути з Росії 65 млн грн (№ 442/6026/25).

