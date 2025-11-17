Во Львовской области суд обязал РФ выплатить 65 миллионов гривен матери погибшего военного

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области рассмотрел иск о компенсации 65 миллионов грн морального вреда, поданный матерью погибшего военного.

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области принял решение по делу о взыскании морального вреда, причиненного в результате военной агрессии РФ против Украины. Суд удовлетворил иск матери украинского военнослужащего, погибшего в боях в Луганской области, постановив взыскать с России 65 миллионов гривен компенсации.

В суд обратилась мать украинского солдата, погибшего в апреле 2024 года во время артиллерийского обстрела Луганщины. Соответствующие факты были подтверждены официальными документами – сообщением о смерти, врачебным свидетельством и справками из воинской части.

Мать погибшего отмечала, что смерть сына, единственного ребенка в семье, привела к глубокой психотравме, потере смысла жизни и полной социальной изоляции. По ее словам, страдания, вызванные войной, оказывают необратимое влияние на ее психическое и физическое здоровье.

Суд, ссылаясь на правовые позиции Верховного Суда, а также нормы международного права, в частности, Конвенцию ООН о юрисдикционных иммунитетах государств, пришел к выводу, что РФ не имеет иммунитета по делам, связанным с нарушением прав человека на территории Украины.

Оценивая доказательства по делу, суд установил причинно-следственную связь между действиями государства-агрессора и причиненным вредом, а также доказанность вины. В своем решении суд учел глубину страданий истицы, потерю ближайшего человека и другие обстоятельства, имеющие значение для определения компенсации.



