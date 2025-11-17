  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Во Львовской области суд обязал РФ выплатить 65 миллионов гривен матери погибшего военного

15:18, 17 ноября 2025
Дрогобычский горрайонный суд Львовской области рассмотрел иск о компенсации 65 миллионов грн морального вреда, поданный матерью погибшего военного.
Во Львовской области суд обязал РФ выплатить 65 миллионов гривен матери погибшего военного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области принял решение по делу о взыскании морального вреда, причиненного в результате военной агрессии РФ против Украины. Суд удовлетворил иск матери украинского военнослужащего, погибшего в боях в Луганской области, постановив взыскать с России 65 миллионов гривен компенсации.

В суд обратилась мать украинского солдата, погибшего в апреле 2024 года во время артиллерийского обстрела Луганщины. Соответствующие факты были подтверждены официальными документами – сообщением о смерти, врачебным свидетельством и справками из воинской части.

Мать погибшего отмечала, что смерть сына, единственного ребенка в семье, привела к глубокой психотравме, потере смысла жизни и полной социальной изоляции. По ее словам, страдания, вызванные войной, оказывают необратимое влияние на ее психическое и физическое здоровье.

Суд, ссылаясь на правовые позиции Верховного Суда, а также нормы международного права, в частности, Конвенцию ООН о юрисдикционных иммунитетах государств, пришел к выводу, что РФ не имеет иммунитета по делам, связанным с нарушением прав человека на территории Украины.

Оценивая доказательства по делу, суд установил причинно-следственную связь между действиями государства-агрессора и причиненным вредом, а также доказанность вины. В своем решении суд учел глубину страданий истицы, потерю ближайшего человека и другие обстоятельства, имеющие значение для определения компенсации.

Иск матери погибшего военного удовлетворили и заочно обязали взыскать с России 65 млн грн (№442/6026/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд рф военные война судебная практика компенсация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]