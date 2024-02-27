У Києві подружжя знайшло у лісі боєприпаси – фото

У Подільському районі подружжя знайшло у лісі боєприпаси.

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У Києві мешканці столиці продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, цими вихідними на лінію 112 надійшло два повідомлення про виявлення небезпечних предметів. Про це повідомили у Патрульній поліції.

У Подільському районі подружжя знайшло у лісі боєприпаси, а у Голосіївському районі, двірник побачив біля будинку, предмет схожий на гранату.

Місця подій одразу взяли під охорону та викликали на місце слідчих й вибухотехніків.

Як діяти, якщо ви виявили небезпечні знахідки:

категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

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