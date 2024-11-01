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У школах України посилять заходи безпеки — уряд схвалив експериментальний проект

16:40, 1 листопада 2024
Кабмін схвалив експериментальний проект зі створення безпечних умов у школах.
У школах України посилять заходи безпеки — уряд схвалив експериментальний проект
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Кабмін ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану», передає Міністерство освіти і науки України.

Метою його реалізації є створення безпечних умов у школах. А саме: упровадження діяльності інспекторів служби освітньої безпеки НПУ в ЗЗСО, пропускного режиму для убезпечення від сторонніх осіб або пронесення небезпечних речовин, безпеки дорожнього руху на прилеглій території (зокрема обладнання пішохідних переходів освітленням) та низки інших заходів, які стосуються фізичної безпеки дітей та персоналу ЗЗСО.

Одним з основних кроків є забезпечення всіх учасників освітнього процесу укриттями. Для цього Уряд виділив 7,5 млрд гривень у 2024 році.

За закладами освіти, які беруть участь в експерименті, закріплюють поліцейських підрозділів служби освітньої безпеки (СОБ). Нині в українських школах — понад 940 інспекторів СОБ. Вони працюють в закладах освіти, які добровільно долучилися до проекту. Очікується, що до кінця 2024 року поліцейськими СОБ буде охоплено 2 000 закладів загальної середньої освіти.

Витрати на оплату праці інспекторів СОБ покриватимуть за кошти бюджету Національної поліції України. Облаштування робочого місця інспекторів СОБ здійснюють обласні та міські військові адміністрації.

Участь шкіл в експериментальному проекті не є обовʼязковою, а рішення приєднатися самостійно ухвалюють засновники шкіл, їхній перелік погоджує МОН і МВС. У 2024–2025 році максимальна кількість шкіл, які можуть долучитися, — 2000, у 2025–2026 роках — 3000. Приєднатися зможуть ті школи, у яких навчається понад 200 учнів в очному або змішаному форматі. Відповідальними за реалізацію проекту є органи місцевого самоврядування.

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Кабінет Міністрів України школа

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