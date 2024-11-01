У Києві на вихідних змінять маршрути автобусів і тролейбусів

У столиці України змінять рух автобусів і тролейбусів через продовольчі ярмарки.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

На вихідних, 2 та 3 листопада, у Києві змінять маршрути кілька автобусів та тролейбусів через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми та Татарській. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

2 листопада зі змінами курсуватимуть автобуси №№ 6, 39, 44, 49, 61, 87, 95, а також тролейбуси №№ 34, 37-А. 3 листопада маршрут змінить автобус № 31.

Зокрема, автобус № 6 курсуватиме від Дарницької площі до вул. Милославської, не заїжджаючи на вул. Лісківську та вул. Радунську. Тролейбус № 34 рухатиметься від вул. Північної до просп. Степана Бандери, а тролейбус № 37-А – від станції метро «Лісова» до просп. Червоної Калини. Автобус № 39 буде їхати до вул. Ракетної через просп. Голосіївський та просп. Науки, а в зворотному напрямку – за звичайним маршрутом.

Автобус № 44 курсуватиме до вул. Лісківської, далі – вул. Радунська до вул. Милославської, а автобус № 49 від залізничної платформи «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми, далі за звичайним маршрутом. Автобус № 61 також не заїжджатиме на вул. Лісківську, а автобус № 87 рухатиметься від станції метро «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми, а далі – за звичайним маршрутом.

Автобус № 31 зможе проїхати за зміною маршруту, включаючи ряд вулиць.

КП «Київпастранс» приносить вибачення за тимчасові незручності, закликаючи пасажирів планувати свої поїздки з урахуванням змін.

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