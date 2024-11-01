Практика судов
  1. В Украине

В Киеве на выходных изменят маршруты автобусов и троллейбусов

22:54, 1 ноября 2024
В столице Украины изменят движение автобусов и троллейбусов из-за продовольственных ярмарок.
В Киеве на выходных изменят маршруты автобусов и троллейбусов
Источник фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На выходных, 2 и 3 ноября, в Киеве изменят маршруты несколько автобусов и троллейбусов из-за запланированных продовольственных ярмарок на улицах Голосеевской, Лесковской, Александры Экстер, Иорданской, Амвросия Бучмы и Татарской. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

2 ноября с изменениями будут курсировать автобусы №№ 6, 39, 44, 49, 61, 87, 95, а также троллейбусы №№ 34, 37-А. 3 ноября маршрут изменит автобус № 31.

В частности, автобус № 6 будет курсировать от Дарницкой площади до ул. Милославской, не заезжая на ул. Лесковскую и ул. Троллейбус № 34 будет двигаться от ул. Северной до просп. Степана Бандеры, а троллейбус № 37-А - от станции метро «Лесная» до просп. Автобус № 39 будет ехать до ул. Ракетной через просп. Голосеевский и просп. Науки, а в обратном направлении - по обычному маршруту.

Автобус № 44 будет курсировать до ул. Лесковской, далее - ул. Радунская до ул. Милославской, а автобус № 49 от железнодорожной платформы «Левый Берег» до ул. Амвросия Бучмы, далее по обычному маршруту. Автобус № 61 также не будет заезжать на ул. Лесковскую, а автобус № 87 будет двигаться от станции метро «Осокорки» до ул. Амвросия Бучмы, а дальше - по обычному маршруту.

Автобус № 31 сможет проехать по изменению маршрута, включая ряд улиц.

КП «Киевпастранс» приносит извинения за временные неудобства, призывая пассажиров планировать свои поездки с учетом изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 12 ноября

Пять первых претендентов на должности дисциплинарных инспекторов оценит Высший совет правосудия.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Верховный Суд согласился, что признание вины, содержание матери-инвалида и ребенка не является основанием для назначения уклонисту наказания с испытанием

Верховный Суд поддержал позицию апелляционного суда, который отменил наказание с испытанием и назначил 3 года реального лишения свободы уклонившемуся от мобилизации мужчине, несмотря на признание им вины и наличие матери-инвалида и ребенка на иждивении.

Документы, которые должны пересылаться по Киеву, почему-то едут в Харьков – Верховный Суд о работе Укрпочты

В Верховном Суде сообщили о некорректной работе «Укрпочты» – это мешает судам своевременно осуществлять правосудие.

Объединенная палата КУС ВС сделала вывод о начале течения срока давности привлечения к ответственности за совершение продолжающегося преступления

ОП КУС Верховного Суда отменила решение судов предыдущих инстанций, освободивших обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео