В Киеве на выходных изменят маршруты автобусов и троллейбусов

В столице Украины изменят движение автобусов и троллейбусов из-за продовольственных ярмарок.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

На выходных, 2 и 3 ноября, в Киеве изменят маршруты несколько автобусов и троллейбусов из-за запланированных продовольственных ярмарок на улицах Голосеевской, Лесковской, Александры Экстер, Иорданской, Амвросия Бучмы и Татарской. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

2 ноября с изменениями будут курсировать автобусы №№ 6, 39, 44, 49, 61, 87, 95, а также троллейбусы №№ 34, 37-А. 3 ноября маршрут изменит автобус № 31.

В частности, автобус № 6 будет курсировать от Дарницкой площади до ул. Милославской, не заезжая на ул. Лесковскую и ул. Троллейбус № 34 будет двигаться от ул. Северной до просп. Степана Бандеры, а троллейбус № 37-А - от станции метро «Лесная» до просп. Автобус № 39 будет ехать до ул. Ракетной через просп. Голосеевский и просп. Науки, а в обратном направлении - по обычному маршруту.

Автобус № 44 будет курсировать до ул. Лесковской, далее - ул. Радунская до ул. Милославской, а автобус № 49 от железнодорожной платформы «Левый Берег» до ул. Амвросия Бучмы, далее по обычному маршруту. Автобус № 61 также не будет заезжать на ул. Лесковскую, а автобус № 87 будет двигаться от станции метро «Осокорки» до ул. Амвросия Бучмы, а дальше - по обычному маршруту.

Автобус № 31 сможет проехать по изменению маршрута, включая ряд улиц.

КП «Киевпастранс» приносит извинения за временные неудобства, призывая пассажиров планировать свои поездки с учетом изменений.

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