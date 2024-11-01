ВККС объявила отбор на должность заместителя руководителя секретариата по цифровому развитию и цифровизации

Документы можно подать с 11 ноября по 22 ноября 2024 года.

Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение об объявлении отбора на вакантную должность государственной службы категории «А» – заместителя руководителя секретариата по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Для проведения отбора создана комиссия в составе членов ВККСУ Михаила Богоноса, Романа Кидисюка, Руслана Мельника, Романа Сабодаша. Ее задача – разработать представленные кандидатами документы, провести собеседования с допущенными к отбору лицами и внести рекомендацию пленарному составу Комиссии о назначении на вакантную должность.

«Лицам, желающим принять участие в отборе и отвечающих установленным требованиям, в период с 11 ноября 2024 года по 22 ноября 2024 года (включительно) необходимо отправить на электронную почту [email protected] документы с наложенной квалифицированной электронной подписью», - сообщили в ВККС.

В Комиссии напомнили, что назначение на должность государственной службы осуществляется срочно с учетом особенностей, предусмотренных частью пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

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