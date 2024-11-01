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Полиция задержала мошенника, который требовал 200 тысяч гривен за поиск пропавшего бойца

22:36, 1 ноября 2024
Злоумышленник обещал разыскать пропавшего военного ВСУ и требовал деньги у его жены.
Полиция задержала мошенника, который требовал 200 тысяч гривен за поиск пропавшего бойца
Источник фото: cherkasypolice
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В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который обещал найти пропавшего без вести военного ВСУ и требовал деньги у его жены. Злоумышленник утверждал, что может «договориться» с оккупантами относительно места пребывания военнослужащего, после чего начал шантаж, требуя от семьи почти 200 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Как установило следствие, 28-летний житель Звенигородки, узнав о поиске пропавшего военного, решил воспользоваться ситуацией для собственной выгоды. Он сначала пообещал помочь жене военного, а потом начал угрожать ей и требовать значительную сумму денег. Часть полученных средств, по его словам, планировалось использовать для «решения вопроса» с российскими оккупантами.

Злоумышленник получил более 160 тысяч гривен, но был задержан во время передачи очередной части суммы в размере 30 тысяч гривен. Операцию провели следователи Звенигородского райотдела полиции совместно с работниками СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Звенигородской окружной прокуратуры.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения), что грозит ему до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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