Поліція затримала шахрая, який вимагав 200 тисяч гривень за пошук зниклого бійця

Зловмисник обіцяв розшукати зниклого військового ЗСУ та вимагав гроші у його дружини.

Джерело фото: cherkasypolice

На Черкащині правоохоронці затримали чоловіка, який обіцяв знайти зниклого безвісти військового ЗСУ та вимагав гроші у його дружини. Зловмисник стверджував, що може «домовитися» з окупантами щодо місця перебування військовослужбовця, після чого розпочав шантаж, вимагаючи від родини майже 200 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Як встановило слідство, 28-річний житель Звенигородки, дізнавшись про пошук зниклого військового, вирішив скористатися ситуацією для власної вигоди. Він спершу пообіцяв допомогти дружині військового, а потім почав погрожувати їй та вимагати значну суму грошей. Частину отриманих коштів, за його словами, планувалося використати для «вирішення питання» з російськими окупантами.

Зловмисник отримав понад 160 тисяч гривень, але був затриманий під час передачі чергової частини суми в розмірі 30 тисяч гривень. Операцію провели слідчі Звенигородського райвідділу поліції спільно з працівниками СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану), що загрожує йому до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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