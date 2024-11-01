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ВККС оголосила добір на посаду заступника керівника секретаріату з питань цифрового розвитку та цифровізації

16:22, 1 листопада 2024
Документи можна подати з 11 листопада до 22 листопада 2024 року.
ВККС оголосила добір на посаду заступника керівника секретаріату з питань цифрового розвитку та цифровізації
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Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення про оголошення добору на вакантну посаду державної служби категорії «А» – заступника керівника секретаріату з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Для проведення добору утворено комісію у складі членів ВККСУ Михайла Богоноса, Романа Кидисюка, Руслана Мельника, Романа Сабодаша. Її завдання – опрацювати подані кандидатами документи, провести співбесіди з допущеними до добору особами та внести рекомендацію пленарному складу Комісії про призначення на вакантну посаду.

«Особам, які бажають взяти участь у доборі та відповідають встановленим вимогам, у період з 11 листопада 2024 року до 22 листопада 2024 року (включно) необхідно надіслати на електронну пошту [email protected] документи із накладеним кваліфікованим електронним підписом», - повідомили у ВККС.

У Комісії нагадали, що призначення на посаду державної служби здійснюється строково з урахуванням особливостей, передбачених частиною пʼятою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

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ВККС

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