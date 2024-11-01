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В школах Украины усилят меры безопасности — правительство одобрило экспериментальный проект

16:40, 1 ноября 2024
Кабмин одобрил экспериментальный проект по созданию безопасных условий в школах
В школах Украины усилят меры безопасности — правительство одобрило экспериментальный проект
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Кабмин принял постановление «О реализации экспериментального проекта по усилению безопасности образовательной среды в учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения», передает Министерство образования и науки Украины.

Целью его реализации является создание безопасных условий в школах. А именно: внедрение деятельности инспекторов службы образовательной безопасности НПУ в ЗСО, пропускного режима для защиты от посторонних лиц или пронесения опасных веществ, безопасности дорожного движения на прилегающей территории (в том числе оборудования пешеходных переходов освещением) и ряда других мер, касающихся физической безопасности детей и персонала ЗСО.

Одним из основных шагов является обеспечение всех участников образовательного процесса укрытиями. Для этого правительство выделило 7,5 млрд гривен в 2024 году.

За учебными заведениями, которые участвуют в эксперименте, закрепляют полицейских подразделений службы образовательной безопасности (СОБ) В настоящее время в украинских школах — более 940 инспекторов СОБ. СОБ будет охвачено 2000 заведений общего среднего образования.

Расходы на оплату труда инспекторов СОБ будут покрывать за счет бюджета Национальной полиции Украины.

Участие школ в экспериментальном проекте не является обязательным, а решение присоединиться самостоятельно принимают учредители школ, их перечень согласовывает МОН и МВД. В 2024-2025 году максимальное количество школ, которые могут присоединиться, - 2000, в 2025-2026 годах - 3000. Присоединиться смогут те школы, в которых учится более 200 учеников в очном или смешанном формате. Ответственными за реализацию проекта являются органы местного самоуправления.

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Кабинет Министров Украины школа

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