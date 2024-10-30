Практика судів
  1. Відео
  2. / Суд інфо

Суддя КСУ Галина Юровська взяла участь у міжнародній конференції з конституційного права в Литві, фото та відео

17:50, 30 жовтня 2024
Під час заходу Галина Юровська представила доповідь на тему «Застосування Європейської конвенції з прав людини у практиці Конституційного Суду України».
Суддя КСУ Галина Юровська взяла участь у міжнародній конференції з конституційного права в Литві, фото та відео
Джерело фото: КСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У День Конституції Литовської Республіки, 25 жовтня, суддя Конституційного Суду України Галина Юровська взяла участь у щорічній міжнародній конференції з конституційного права, присвяченій 30-й річниці членства Литовської Республіки в Раді Європи та головуванню Литовської Республіки у Комітеті міністрів Ради Європи. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Міжнародна конференція «Конституційний діалог: хто визначає тенденції розвитку прав людини?», організована Університетом Миколаса Ромеріса, Сеймом Литовської Республіки, Конституційним Судом Литовської Республіки та іншими партнерами, відбулася у приміщенні Сейму Литовської Республіки.

Зі вступним словом до учасників заходу звернулися спікер Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен, ректор Університету Миколаса Ромеріса проф. д-р Інга Жаленєнє, очільник литовської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Емануеліс Зінгеріс та Голова комітету з правових питань Сейму Литовської Республіки Ірена Гаазе.

У роботі міжнародної конференції взяли участь Віце-президент Європейського суду з прав людини Арнфінн Бордсен, судді Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський, Артурс Кучс, Ґедимінас Саґатис, Постійний представник Литовської Республіки при Раді Європи (1994–1999 рр.) Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки Аурімас Таурантас, суддя Конституційного Суду Литовської Республіки Вітаутас Мізарас, член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія), професор юридичного факультету Загребського університету, Голова Конституційного Суду Республіки Хорватія (2008–2016 рр.) Ясна Омеєць, Голова Верховного Суду Литовської Республіки Дангуолє Бублєнє, Голова Верховного Адміністративного Суду Литовської Республіки Скіргаілє Жалімєнє, голова Асоціації адвокатів Литовської Республіки Міндаугас Кукайтіс, а також науковці та провідні фахівці із прав людини з багатьох країн Європи.

Промова судді Галини Юровської стала завершенням панелі з питань взаємодії між конституційним і конвенційним правом.

Під час свого виступу Галина Юровська представила доповідь на тему „Застосування Європейської конвенції з прав людини у практиці Конституційного Суду України“.

У своїй доповіді вона наголосила на важливості органів конституційної юрисдикції в захисті прав і свобод людини, особливо в умовах воєнного стану, відзначивши, що Конституційний Суд України продовжує виконувати свої функції навіть під час війни, зокрема забезпечуючи права громадян і захищаючи їх від обмежень, зумовлених дією воєнного стану.

У контексті представленої теми суддя Конституційного Суду України Галина Юровська навела приклади справ, які демонструють застосування Конституційним Судом України практики Європейського суду з прав людини у вирішенні питань, пов’язаних із правом на свободу і особисту недоторканність, правом власності, захистом соціальних прав громадян, а також спеціальним захистом українських військовослужбовців та ветеранів. Зокрема, було зазначено, що Конституційний Суд України використовує міжнародні інструменти, такі як Конвенція, що допомагає ухвалювати рішення, максимально наближені до європейських стандартів.

Окремо Галина Юровська висловила вдячність Литовській Республіці за багатогранну підтримку України з перших днів агресії, а також за непохитну солідарність у міжнародних організаціях. Вона підкреслила важливість колективних зусиль країн Ради Європи щодо збору доказів та притягнення до відповідальності винних у міжнародних злочинах в Україні.

Наприкінці виступу Галина Юровська наголосила на тому, що зараз українці своїм життям на фронтах захищають не тільки свою свободу, незалежність, національну ідентичність, але й спільні європейські цінності.

Інші теми обговорень охоплювали питання ролі Ради Європи в розвитку прав людини, імплементації Європейської конвенції з прав людини та інших європейських стандартів у національне законодавство.

Заходи такого масштабу сприяють міжнародному співробітництву й обміну досвідом між правозахисними та судовими органами, що є важливим кроком для поглиблення конституційних реформ та захисту прав людини в Україні та інших європейських країнах.

Джерело фото: КСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ Литва

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У прокуратурі запровадять автоматичний розподіл справ на процесуальних керівників

В Офісі Генпрокурора хочуть зробити навантаження на прокурорів рівномірним, а також усунути вплив керівництва на визначення процесуальних керівників

Корупціонерів зможуть звільняти від перспективи в’язниці, якщо вони дадуть викривальні покази на інших – підписано закон

Обвинувачені у корупції шляхом угод зі слідством зможуть залишитися на свободі з іспитовим терміном – підписано закон про угоди зі слідством.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Єврокомісія поставила Україні завдання щодо змін у судовій системі – повний перелік на 2025 рік

Для посилення підзвітності судової влади Україна має прийняти законодавство, яке б змінило систему декларацій доброчесності суддів, і ця ​​система має включати для суддів вищих судів тимчасову, але значущу процедуру перевірки із залученням незалежних експертів.

Єврокомісія рекомендує вилучити з КПК норми щодо автоматичного закриття справ через сплив строків розслідування

Чи дійсно Єврокомісія рекомендує дозволити розслідувати будь-які кримінальні справи вічно.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва