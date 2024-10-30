Судья КСУ Галина Юровская приняла участие в международной конференции по конституционному праву в Литве, фото и видео

Во время мероприятия Галина Юровская представила доклад по теме «Применение Европейской конвенции по правам человека в практике Конституционного Суда Украины».

Источник фото: КСУ

В День Конституции Литовской Республики, 25 октября, судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская приняла участие в ежегодной международной конференции по конституционному праву, посвященной 30-летию членства Литовской Республики в Совете Европы и председательству Литовской Республики в Комитете министров Совета Европы. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Міжнародна конференція «Конституційний діалог: хто визначає тенденції розвитку прав людини?», організована Університетом Миколаса Ромеріса, Сеймом Литовської Республіки, Конституційним Судом Литовської Республіки та іншими партнерами, відбулася у приміщенні Сейму Литовської Республіки.

Зі вступним словом до учасників заходу звернулися спікер Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен, ректор Університету Миколаса Ромеріса проф. д-р Інга Жаленєнє, очільник литовської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Емануеліс Зінгеріс та Голова комітету з правових питань Сейму Литовської Республіки Ірена Гаазе.

У роботі міжнародної конференції взяли участь Віце-президент Європейського суду з прав людини Арнфінн Бордсен, судді Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський, Артурс Кучс, Ґедимінас Саґатис, Постійний представник Литовської Республіки при Раді Європи (1994–1999 рр.) Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки Аурімас Таурантас, суддя Конституційного Суду Литовської Республіки Вітаутас Мізарас, член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія), професор юридичного факультету Загребського університету, Голова Конституційного Суду Республіки Хорватія (2008–2016 рр.) Ясна Омеєць, Голова Верховного Суду Литовської Республіки Дангуолє Бублєнє, Голова Верховного Адміністративного Суду Литовської Республіки Скіргаілє Жалімєнє, голова Асоціації адвокатів Литовської Республіки Міндаугас Кукайтіс, а також науковці та провідні фахівці із прав людини з багатьох країн Європи.

Промова судді Галини Юровської стала завершенням панелі з питань взаємодії між конституційним і конвенційним правом.

Під час свого виступу Галина Юровська представила доповідь на тему „Застосування Європейської конвенції з прав людини у практиці Конституційного Суду України“.

У своїй доповіді вона наголосила на важливості органів конституційної юрисдикції в захисті прав і свобод людини, особливо в умовах воєнного стану, відзначивши, що Конституційний Суд України продовжує виконувати свої функції навіть під час війни, зокрема забезпечуючи права громадян і захищаючи їх від обмежень, зумовлених дією воєнного стану.

У контексті представленої теми суддя Конституційного Суду України Галина Юровська навела приклади справ, які демонструють застосування Конституційним Судом України практики Європейського суду з прав людини у вирішенні питань, пов’язаних із правом на свободу і особисту недоторканність, правом власності, захистом соціальних прав громадян, а також спеціальним захистом українських військовослужбовців та ветеранів. Зокрема, було зазначено, що Конституційний Суд України використовує міжнародні інструменти, такі як Конвенція, що допомагає ухвалювати рішення, максимально наближені до європейських стандартів.

Окремо Галина Юровська висловила вдячність Литовській Республіці за багатогранну підтримку України з перших днів агресії, а також за непохитну солідарність у міжнародних організаціях. Вона підкреслила важливість колективних зусиль країн Ради Європи щодо збору доказів та притягнення до відповідальності винних у міжнародних злочинах в Україні.

Наприкінці виступу Галина Юровська наголосила на тому, що зараз українці своїм життям на фронтах захищають не тільки свою свободу, незалежність, національну ідентичність, але й спільні європейські цінності.

Інші теми обговорень охоплювали питання ролі Ради Європи в розвитку прав людини, імплементації Європейської конвенції з прав людини та інших європейських стандартів у національне законодавство.

Заходи такого масштабу сприяють міжнародному співробітництву й обміну досвідом між правозахисними та судовими органами, що є важливим кроком для поглиблення конституційних реформ та захисту прав людини в Україні та інших європейських країнах.

Источник фото: КСУ

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