Жителя Хмельницького увʼязнили на 10 років за зґвалтування працівниці комп’ютерного клубу

Зловмисник зґвалтував жінку, відібрав у неї планшет та гроші.

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На Хмельниччині суд визнав 40-річного чоловіка винним у вчиненні розбійного нападу та зґвалтування.

У листопаді минулого року він напав на адміністраторку одного з хмельницьких комп’ютерних клубів. Він зґвалтував потерпілу, відібрав у неї планшет і 12 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Раніше він уже перебував за ґратами за вчинення майнових злочинів.

За скоєне наразі йому призначили десять років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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