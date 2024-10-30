Практика судів
  1. Суд інфо

Секретаріат ВРП передав результати проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду члена ВККС

17:36, 30 жовтня 2024
Конкурсній комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС передали довідки про результати спеціальної перевірки.
Секретаріат ВРП передав результати проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду члена ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

29 жовтня відбулося офіційне засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Під час засідання Комісією було прийнято рішення про допущення до співбесіди чотирьох кандидатів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Відразу після надходження переліку вказаних кандидатів, секретаріат Вищої ради правосуддя, 30 жовтня, передав Конкурсній комісії з добору кандидатів на посади членів ВККСУ довідки про результати спеціальної перевірки стосовно трьох кандидатів.

«Довідка щодо четвертого кандидата буде складена та передана Комісії після надання кандидатом пояснень», - заявили у ВРП.

Також там зазначили, що відповідно до законодавства секретаріат Вищої ради правосуддя забезпечує проведення спеціальної перевірки кандидатів перед проведенням першого етапу конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та надання результатів такої перевірки Конкурсній комісії.

Нагадаємо, що всього документи для участі у конкурсі на посаду члена ВККС подали 28 кандидатів. Втім, деякі з них у подальшому відмовилися від участі у конкурсі на посаду члена ВККС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди – оприлюднено зразки практичних завдань для іспиту

Але спочатку кандидатам необхідно подолати етап тестування на когнітивні здібності

Верховний Суд підтримав створення спеціалізованого суду для розгляду спорів за участю центральних органів влади

Створення Вищого суду з публічно-правових спорів як суду першої та апеляційної інстанцій заплановане на 2025 рік.

Кабмін врегулював питання реєстрації авто як гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військові

Транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, знімається з тимчасового державного обліку зокрема у зв’язку із перебуванням набувача на лікуванні більше місяця, перебуванням набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством, чи звільненням набувача з військової служби.

Верховна Рада схвалила виключення з КПК права слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі протиправності та необґрунтованості клопотання

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким прибирається право слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Конституційний Суд на початку 2025 року може припинити свою діяльність через відсутність повноважного складу

Одразу у трьох суддів Конституційного Суду закінчуються повноваження.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області