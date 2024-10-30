Секретаріат ВРП передав результати проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду члена ВККС

Конкурсній комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС передали довідки про результати спеціальної перевірки.

29 жовтня відбулося офіційне засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Під час засідання Комісією було прийнято рішення про допущення до співбесіди чотирьох кандидатів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Відразу після надходження переліку вказаних кандидатів, секретаріат Вищої ради правосуддя, 30 жовтня, передав Конкурсній комісії з добору кандидатів на посади членів ВККСУ довідки про результати спеціальної перевірки стосовно трьох кандидатів.

«Довідка щодо четвертого кандидата буде складена та передана Комісії після надання кандидатом пояснень», - заявили у ВРП.

Також там зазначили, що відповідно до законодавства секретаріат Вищої ради правосуддя забезпечує проведення спеціальної перевірки кандидатів перед проведенням першого етапу конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та надання результатів такої перевірки Конкурсній комісії.

Нагадаємо, що всього документи для участі у конкурсі на посаду члена ВККС подали 28 кандидатів. Втім, деякі з них у подальшому відмовилися від участі у конкурсі на посаду члена ВККС.

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