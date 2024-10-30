Секретариат ВСП передал результаты проведения специальной проверки кандидатов на должность члена ВККС

Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККС передали справки о результатах специальной проверки.

29 октября состоялось официальное заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов в должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В ходе заседания Комиссией было принято решение о допущении к собеседованию четырех кандидатов. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Сразу после поступления перечня указанных кандидатов секретариат Высшего совета правосудия, 30 октября, передал Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККСУ справки о результатах специальной проверки в отношении трех кандидатов.

«Справка по четвертому кандидату будет составлена ​​и передана Комиссии после предоставления кандидатом объяснений», - заявили в ВСП.

Также там отметили, что в соответствии с законодательством секретариат Высшего совета правосудия обеспечивает проведение специальной проверки кандидатов перед проведением первого этапа конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и предоставление результатов такой проверки Конкурсной комиссии.

Напомним, всего документы для участия в конкурсе на должность члена ВККС подали 28 кандидатов. Впрочем, некоторые из них в дальнейшем отказались от участия в конкурсе на должность члена ВККС.

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