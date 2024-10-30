Суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте участка парка из-за необоснованности — подробности дела

Прокурор пояснила, что арест необходим для осмотра строительной площадки и проведения экспертизы для установления убытков.

В Центральном районном суде Николаева рассмотрели ходатайство о наложении ареста на земельный участок парка-памятника садово-паркового искусства «Флотский бульвар», в части запрета коммунальному предприятию проводить там любые технические или строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство поступило в рамках расследования уголовного производства по сведениям о совершении должностными лицами указанного КП служебной халатности (ч.1 ст.367 УК Украины).

Прокурор пояснила, что арест необходим для осмотра строительной площадки и проведения экспертизы для установления убытков, отметила, что просит запретить пользоваться парком не всем жителям города, а только работникам КП. В то же время указанная избирательность не предусмотрена нормами УПК Украины.

Представитель КП возразил против удовлетворения ходатайства и объяснил, что у предприятия есть все необходимые разрешительные документы на проведение работ, приобщил указанные документы к письменным объяснениям.

Согласно ст.170 УПК Украины, предусмотрено наложение ареста имущества, чтобы предотвратить его отчуждение, а также наложение ареста с запретом его использования, с целью сохранения, как вещественного доказательства, содержащего следы совершения уголовного правонарушения. При этом под запретом использования имеется запрет использования всеми, в данном случае, в том числе, жителями города, а не только определенным лицам.

В то же время проведение осмотра экспертами, чем прокурор обосновывала ходатайство, возможно выполнить в рамках осмотра места совершения уголовного правонарушения или на основании определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение осмотра, а при необходимости наложения ареста для выполнения определенных процессуальных действий отсутствует.

Учитывая приведенное, следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства.

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