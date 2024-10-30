Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте участка парка из-за необоснованности — подробности дела

23:16, 30 октября 2024
Прокурор пояснила, что арест необходим для осмотра строительной площадки и проведения экспертизы для установления убытков.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте участка парка из-за необоснованности — подробности дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральном районном суде Николаева рассмотрели ходатайство о наложении ареста на земельный участок парка-памятника садово-паркового искусства «Флотский бульвар», в части запрета коммунальному предприятию проводить там любые технические или строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство поступило в рамках расследования уголовного производства по сведениям о совершении должностными лицами указанного КП служебной халатности (ч.1 ст.367 УК Украины).

Прокурор пояснила, что арест необходим для осмотра строительной площадки и проведения экспертизы для установления убытков, отметила, что просит запретить пользоваться парком не всем жителям города, а только работникам КП. В то же время указанная избирательность не предусмотрена нормами УПК Украины.

Представитель КП возразил против удовлетворения ходатайства и объяснил, что у предприятия есть все необходимые разрешительные документы на проведение работ, приобщил указанные документы к письменным объяснениям.

Согласно ст.170 УПК Украины, предусмотрено наложение ареста имущества, чтобы предотвратить его отчуждение, а также наложение ареста с запретом его использования, с целью сохранения, как вещественного доказательства, содержащего следы совершения уголовного правонарушения. При этом под запретом использования имеется запрет использования всеми, в данном случае, в том числе, жителями города, а не только определенным лицам.

В то же время проведение осмотра экспертами, чем прокурор обосновывала ходатайство, возможно выполнить в рамках осмотра места совершения уголовного правонарушения или на основании определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение осмотра, а при необходимости наложения ареста для выполнения определенных процессуальных действий отсутствует.

Учитывая приведенное, следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Николаев судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны – отчет

Ограничения основных прав человека в Украине, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными, а власть продвинулась во внедрении важных реформ – что отметила Еврокомиссия в докладе по расширению.

Конкурс в апелляционные суды – опубликованы образцы практических заданий для экзамена

Но сначала кандидатам необходимо преодолеть этап тестирования на когнитивные способности.

Верховный Суд поддержал создание специализированного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти

Создание Высшего суда по публично-правовым спорам как суда первой и апелляционной инстанций запланировано на 2025 год.

Кабмин урегулировал вопрос регистрации авто как гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военные

Транспортное средство, признанное гуманитарной помощью, снимается с временного государственного учета в частности в связи с пребыванием приобретателя на лечении более месяца, пребыванием приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством, или увольнением приобретателя с военной службы.

Верховная Рада одобрила исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства

Парламент принял в первом чтении законопроект, которым убирается право следственного судьи отказать следователю или прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області