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Суд відмовив у задоволенні клопотання про арешт ділянки парку за необгрунтованістю — подробиці справи

23:16, 30 жовтня 2024
Прокурор пояснила, що арешт необхідний з метою огляду будівельного майданчику та проведення експертизи для встановлення збитків.
Суд відмовив у задоволенні клопотання про арешт ділянки парку за необгрунтованістю — подробиці справи
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У Центральному районному суді Миколаєва розглянули клопотання про накладення арешту на земельну ділянку парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар», в частині заборони комунальному підприємству проводити там будь-які технічні або будівельні роботи. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Клопотання надійшло в рамках розслідування кримінального провадження за відомостями про вчинення посадовими особами зазначеного КП службової недбалості (ч.1 ст.367 КК України).

Прокурор пояснила, що арешт необхідний з метою огляду будівельного майданчику та проведення експертизи для встановлення збитків, зазначила, що просить заборонити користуватись парком не всім мешканцям міста, а лише працівникам КП. Водночас, зазначена вибірковість не передбачена нормами КПК України.

Представник КП заперечив проти задоволення клопотання і пояснив, що підприємство має всі необхідні дозвільні документи на проведення робіт, долучив зазначені документи до письмових пояснень.

Відповідно до ст.170 КПК України, передбачено накладення арешту майна, щоб запобігти його відчуженню, а також накладення арешту з забороною його використання, з метою збереження, як речового доказу, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення. При цьому, під забороною використання мається заборона використання усіма, в даному випадку, в тому числі, мешканцями міста, а не лише певним особам.

Водночас, проведення огляду експертами, чим прокурор обґрунтовувала клопотання, можливо виконати в межах огляду місця вчинення кримінального правопорушення або на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду, а за такого необхідність накладення арешту для виконання певних процесуальних дій відсутня.

За огляду на наведене, слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання.

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суд Миколаїв судова практика

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