Жителя Хмельницкого посадили в тюрьму на 10 лет за изнасилование работницы компьютерного клуба

Злоумышленник изнасиловал женщину, отобрал у нее планшет и деньги.

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В Хмельницкой области суд признал 40-летнего мужчину виновным в совершении разбойного нападения и изнасилования.

В ноябре прошлого года он напал на администратора одного из хмельницких компьютерных клубов. Он изнасиловал потерпевшую, отобрал у нее планшет и 12 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ранее он уже находился за решеткой за совершение имущественных преступлений.

За содеянное ему назначили десять лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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