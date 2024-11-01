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В Україні закінчилася вступна кампанія

18:47, 1 листопада 2024
З 1 листопада електронні кабінети більше не працюють.
В Україні закінчилася вступна кампанія
Джерело фото: protedu.org
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В Україні завершилася вступна кампанія 2024 року, про що повідомило Міністерство освіти і науки. Останнім днем для роботи електронних кабінетів та подачі заяв став 31 жовтня. З 1 листопада можливість створення нових електронних кабінетів закрита, а всі зареєстровані кабінети 2024 року більше недоступні.

«31 жовтня, був фінальний день роботи електронних кабінетів і подання заяв. Сьогодні, 1 листопада, можливість створення електронних кабінетів уже закрита. Усі зареєстровані у 2024 році кабінети припинили роботу і до них більше немає доступу», - йдеться в повідомленні міністерства.

У Міністерстві зазначили, що вступникам наступного року необхідно буде створювати нові електронні кабінети, навіть якщо вони реєстрували їх у 2023 році або раніше. Цей процес є стандартною процедурою, оскільки порядок прийому на кожну наступну вступну кампанію змінюється, що також впливає на роботу електронних кабінетів.

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