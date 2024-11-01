Практика судов
  1. В Украине

В Украине закончилась вступительная кампания

18:47, 1 ноября 2024
С 1 ноября электронные кабинеты больше не работают.
В Украине закончилась вступительная кампания
Источник фото: protedu.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине завершилась вступительная кампания 2024 года, о чем сообщило Министерство образования и науки. Последним днем для работы электронных кабинетов и подачи заявлений стал 31 октября. С 1 ноября возможность создания новых электронных кабинетов закрыта, а все зарегистрированные кабинеты 2024 года больше недоступны.

«31 октября, был финальный день работы электронных кабинетов и подачи заявлений. Сегодня, 1 ноября, возможность создания электронных кабинетов уже закрыта. Все зарегистрированные в 2024 году кабинеты прекратили работу и к ним больше нет доступа», - говорится в сообщении министерства.

В Министерстве отметили, что поступающим в следующем году необходимо будет создавать новые электронные кабинеты, даже если они регистрировали их в 2023 году или раньше. Этот процесс является стандартной процедурой, поскольку порядок приема на каждую следующую вступительную кампанию меняется, что также влияет на работу электронных кабинетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 12 ноября

Пять первых претендентов на должности дисциплинарных инспекторов оценит Высший совет правосудия.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Верховный Суд согласился, что признание вины, содержание матери-инвалида и ребенка не является основанием для назначения уклонисту наказания с испытанием

Верховный Суд поддержал позицию апелляционного суда, который отменил наказание с испытанием и назначил 3 года реального лишения свободы уклонившемуся от мобилизации мужчине, несмотря на признание им вины и наличие матери-инвалида и ребенка на иждивении.

Документы, которые должны пересылаться по Киеву, почему-то едут в Харьков – Верховный Суд о работе Укрпочты

В Верховном Суде сообщили о некорректной работе «Укрпочты» – это мешает судам своевременно осуществлять правосудие.

Объединенная палата КУС ВС сделала вывод о начале течения срока давности привлечения к ответственности за совершение продолжающегося преступления

ОП КУС Верховного Суда отменила решение судов предыдущих инстанций, освободивших обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео