В Украине закончилась вступительная кампания

С 1 ноября электронные кабинеты больше не работают.

Источник фото: protedu.org

В Украине завершилась вступительная кампания 2024 года, о чем сообщило Министерство образования и науки. Последним днем для работы электронных кабинетов и подачи заявлений стал 31 октября. С 1 ноября возможность создания новых электронных кабинетов закрыта, а все зарегистрированные кабинеты 2024 года больше недоступны.

«31 октября, был финальный день работы электронных кабинетов и подачи заявлений. Сегодня, 1 ноября, возможность создания электронных кабинетов уже закрыта. Все зарегистрированные в 2024 году кабинеты прекратили работу и к ним больше нет доступа», - говорится в сообщении министерства.

В Министерстве отметили, что поступающим в следующем году необходимо будет создавать новые электронные кабинеты, даже если они регистрировали их в 2023 году или раньше. Этот процесс является стандартной процедурой, поскольку порядок приема на каждую следующую вступительную кампанию меняется, что также влияет на работу электронных кабинетов.

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