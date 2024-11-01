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Сикорский ответил Зеленскому по поводу МиГов: Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной

12:44, 1 ноября 2024
Радослав Сикорский также заявил, что Польша сделала больше для Украины, чем любая другая страна.
Сикорский ответил Зеленскому по поводу МиГов: Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной
Фото: lb.ua
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне напомнил о своей просьбе в Варшаву о передаче истребителей МиГ, пишет Polsat News.

Комментируя слова украинского лидера, глава польского МИД указал на объемы оказанной его страной помощи, а также тот факт, что россия угрожает и Польше.

«Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую помощь, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна», – сказал он.

Сикорский напомнил, что через восточную границу стоят «почти 300 наших танков, много тяжелой техники, а также самолеты».

«Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает россия, и не все возможно», – добавил он.

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Польша Украина

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