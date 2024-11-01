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Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною

12:44, 1 листопада 2024
Радослав Сікорський також заявив, що Польща зробила більше для України, ніж будь-яка інша країна.
Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною
Фото: lb.ua
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Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів Президенту України Володимиру Зеленському, який напередодні нагадав про своє прохання до Варшави щодо передачі винищувачів МіГпише Polsat News.

Коментуючи слова українського лідер, очільник польського МЗС вказав на обсяги наданої його країною допомоги, а також той факт, що росія загрожує й Польщі.

«Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна», – сказав він.

Сікорський нагадав, що через східний кордон стоять «майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки».

«Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною. Нам також загрожує росія, і не все можливо», – додав він.

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Польща Україна

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