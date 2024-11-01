Практика судів
  1. Суд інфо

Суддя КСУ Віктор Городовенко взяв участь у ХІІ Міжнародному форумі із практики ЄСПЛ, фото та відео

17:19, 1 листопада 2024
Під час заходу обговорили питання імплементації Європейської конвенції з прав людини в цивільних та кримінальних справах, відшкодування шкоди, завданої війною та застосування Конвенції в конституційному судочинстві України.
Суддя КСУ Віктор Городовенко взяв участь у ХІІ Міжнародному форумі із практики ЄСПЛ, фото та відео
Фото: ccu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

29-30 жовтня в Києві проходив ХІІ Міжнародний форум із практики Європейського суду з прав людини «Імплементація Європейської конвенції з прав людини в Україні». Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Захід, що його організував Верховний Суд спільно із Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національною школою суддів України за підтримки проєктів Програми підтримки ОБСЄ для України та проєктів Ради Європи, об’єднав широке коло учасників, із-поміж яких: судді системи судоустрою України, Європейського суду з прав людини, представники органів публічної влади, громадських організацій, науковці та міжнародні експерти.

Основними темами обговорення були питання щодо імплементації Європейської конвенції з прав людини в цивільних та кримінальних справах; відшкодування шкоди, завданої війною; застосування Конвенції в конституційному судочинстві України; практики ЄСПЛ у контексті судової помилки; гендерно чутливого правосуддя в умовах війни тощо.

У межах секції «Між Страсбургом і Люксембургом: Сцила та Харибда або стовпи європейської системи захисту прав людини» Віктор Городовенко виступив із доповіддю на тему «Сучасні виклики юридичного діалогу між Європейським судом з прав людини, Суду Європейського союзу (Curia) та національними органами конституційної юрисдикції».

У доповіді висвітлено ключові проблеми та напрями взаємодії європейських і національних судових інститутів на прикладі справи Європейського суду з прав людини Delta Pekárny a.s. c. République tchèque, яка є прикладом поточних викликів у діалозі між Європейським судом з прав людини та національними конституційними судами. Справа зосереджена на балансі між дотриманням стандартів Європейської конвенції з прав людини та повагою до національних конституційних принципів і висвітлює кілька питань, які виникають у цьому крос-юрисдикційному контексті. Ключові виклики, проілюстровані в цій справі, стосуються юрисдикційних питань органу конституційної юрисдикції та тлумаченням національних приписів права, що показало як національний конституційний суд захистив конституційні цінності своєї країни.

Під час заходу суддя наголосив, що ідентичність формується під впливом історичних і культурних чинників. Цю концепцію часто використовують у межах міжнародного права та співпраці для обґрунтування унікальності правового порядку окремої держави. Конституційна ідентичність також відіграє важливу роль у рішеннях конституційних судів, особливо в ситуаціях, коли потрібно захистити суверенні правові принципи.

Віктор Городовенко наголосив на тому, що сучасні виклики стосовно конституційної ідентичності, як-от: основні цінності, конституційні традиції, правові особливості вирізняють конституційний суд окремої країни з-поміж інших судових інституцій. Ці принципи охоплюють засадничі права людини, систему поділу влади, принципи суверенітету і верховенства права, особливості державного устрою та відносини з міжнародним правом.

На противагу цій справі доповідач навів приклад останньої практики Суду Європейського союзу (Curia), зокрема справи Energotehnica, яка має ширші наслідки для конституційного права та національних конституційних принципів, як корпоративні та індивідуальні обовʼязки узгоджуються з конституційними принципами правосуддя, справедливості та юридичної визначеності.

Участь у заході також узяла заступниця керівника правового Департаменту – керівниця Управління порівняльно-правового аналізу Оксана Житник.

Фото: ccu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ ЄСПЛ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада

П’ять перших претендентів на посади дисциплінарних інспекторів оцінить Вища рада правосуддя.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео