Оновлення Windows 10 стануть платними — відомі ціни

Ціни на оновлення Windows 10 для фізичних осіб та корпоративних клієнтів будуть різними.

Фото: processer.media

Корпорація Microsoft повідомила, що з 14 жовтня 2025 року припинить безкоштовно підтримувати операційну систему Windows 10. Користувачі зможуть або перейти на Windows 11, або продовжити користуватися Windows 10 і отримувати оновлення платно. Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що споживачі зможуть заплатити 30 доларів за оновлення з розширеною підтримкою (Extended Security Updates; ESU), яке дозволить їм залишатися на Windows 10 ще трохи довше.

За ці гроші користувачі отримають «критичні» і «важливі» оновлення безпеки протягом року – по суті, виправлення безпеки, які продовжать захищати ваш комп'ютер з 10-ю версією операційної системи від будь-яких вразливостей. Жодних контентних функцій вони не передбачають.

Таку ліцензію можна буде купити лише на один рік без можливості подальшого продовження. Таким чином компанія намагається мотивувати власників пристроїв з Windows 10 оновлювати операційну систему до наступної версії.

Розширена підтримка Windows 10 буде доступна і корпоративним клієнтам по цінам: 61 долар – за перший рік використання ESU, 122 долари - другий рік, а за третій рік доведеться заплатити 244 долари.

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