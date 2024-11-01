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Обновления Windows 10 станут платными — известны цены

16:56, 1 ноября 2024
Цены на обновление Windows 10 для физических лиц и корпоративных клиентов будут разными.
Обновления Windows 10 станут платными — известны цены
Фото: processer.media
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Корпорация Microsoft сообщила, что с 14 октября 2025 года прекратит бесплатно поддерживать операционную систему Windows 10. Пользователи смогут либо перейти на Windows 11, либо продолжить пользоваться Windows 10 и получать обновления платно. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Отмечается, что потребители смогут заплатить 30 долларов за обновление с расширенной поддержкой (Extended Security Updates; ESU), которое позволит им оставаться на Windows 10 еще дольше.

За эти деньги пользователи получат «критические» и «важные» обновления безопасности в течение года – по сути, исправления безопасности, которые продолжат защищать ваш компьютер с 10 версией операционной системы от любых уязвимостей. Никаких контентных функций они не предусматривают.

Такую лицензию можно будет купить всего на один год без возможности дальнейшего продления. Таким образом, компания пытается мотивировать владельцев устройств с Windows 10 обновлять операционную систему до следующей версии.

Расширенная поддержка Windows 10 будет доступна и корпоративным клиентам по ценам: 61 доллар – за первый год использования ESU, 122 доллара – второй год, а за третий год придется заплатить 244 доллара.

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