У МОЗ нагадали, скільки днів з часу створення діє е-рецепт

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, скільки днів з часу створення діє електронний рецепт.
У відомстві зазначили, що іноді лікарського засобу, який потрібно отримати за е-рецептом, може не бути в аптеці. Зазвичай пацієнту в таких випадках пропонують замовити необхідний препарат.
Термін дії е-рецепта становить:
10 календарних днів — на наркотичні лікарські засоби;
30 календарних днів — на ліки за програмою реімбурсації («Доступні ліки»);
90 календарних днів — на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.
Відлік йде з дати створення такого е-рецепта (коли лікар поставив електронний підпис).
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