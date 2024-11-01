В Минздраве напомнили, сколько дней со времени создания действует е-рецепт

Отсчет времени идет с даты создания е-рецепта – когда врач поставил электронную подпись.

Министерство здравоохранения Украины напомнило, сколько дней с момента создания действует электронный рецепт.

В ведомстве отметили, что иногда лекарственное средство, которое нужно получить по е-рецепту, может не быть в аптеке. Обычно пациенту в таких случаях предлагается заказать необходимый препарат.

Срок действия е-рецепта составляет:

10 календарных дней – на наркотические лекарственные средства;

30 календарных дней – на лекарства по программе реимбурсации («Доступные лекарства»);

90 календарных дней — на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Отсчет идет с даты создания такого е-рецепта (когда врач поставил электронную подпись).

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала вакцинация от гриппа в аптеках.

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