$2500 хабаря за зняття арешту з майна: на Дніпропетровщині викрили голову райсуду, фото

У НАБУ заявили, що після отримання неправомірної вигоди суддя ухвалив рішення про зняття арешту з майна.

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що в Дніпропетровській області правоохоронці викрили голову райсуду на отриманні неправомірної вигоди. Про це поінформували на офіційному сайті НАБУ.

Зазначається, що суддя через посередника вимагав 2,5 тис. дол. США неправомірної вигоди за «винесення рішення на користь громадянина - зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження».

«Після отримання неправомірної вигоди суддя ухвалив рішення про зняття арешту», - заявили у НАБУ

У антикорупційному бюро додали, що за місцями проживання та роботи фігурантів проведено обшуки. Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

За даними SUD.UA, мова йде про Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області.

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