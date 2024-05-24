У застосунку «Київ Цифровий» стався масштабний збій, а у метро утворилися черги: відео

Застосунок «Київ Цифровий» наразі не працює.

У п’ятницю, 24 травня, у застосунку «Київ Цифровий» з технічних причин виникли складнощі у роботі, деякі сервіси не працюють.

«Через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку. Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця», - повідомили у «Київ Цифровий».

В КМДА також заявили, що на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.

«Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі», - сказано у повідомленні.

Як повідомили кияни у соцмережах, оплатити проїзд в метро карткою наразі неможливо. Разом з цим неможливо здійснити оплату на терміналах в метро. Через збій на всіх станціях підземки утворилися великі черги.

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